Федерация футбола Аргентины продлила контракт с главным тренером национальной команды Лионелем Скалони.
41-летний специалист будет руководить сборной до конца отборочного цикла чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает O Globo.
Скалони возглавил Аргентину после чемпионата мира-2018 в России. Он руководил командой на последнем Кубке Америки, который прошел в Бразилии, и занял вместе со сборной третье место.
"СЭ"
Лионель Скалони заключил контракт со сборной Аргентины до 2022 года
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