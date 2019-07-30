Лионель Скалони заключил контракт со сборной Аргентины до 2022 года

Федерация футбола Аргентины продлила контракт с главным тренером национальной команды Лионелем Скалони.41-летний специалист будет руководить сборной до конца отборочного цикла чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает O Globo.Скалони возглавил Аргентину после чемпионата мира-2018 в России. Он руководил командой на последнем Кубке Америки, который прошел в Бразилии, и занял вместе со сборной третье место.