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Лионель Скалони заключил контракт со сборной Аргентины до 2022 года

Федерация футбола Аргентины продлила контракт с главным тренером национальной команды Лионелем Скалони.

41-летний специалист будет руководить сборной до конца отборочного цикла чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает O Globo.

Скалони возглавил Аргентину после чемпионата мира-2018 в России. Он руководил командой на последнем Кубке Америки, который прошел в Бразилии, и занял вместе со сборной третье место.

"СЭ"

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Теги: Скалони
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