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Юрий Лодыгин подписал контракт с турецким "Газиантепом"

Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин продолжит карьеру в турецком клубе «Газишехир Газиантеп», сообщается на официальном сайте команды. 29-летний голкипер подписал контракт на 2 года.

Ладыгин выступал за «Зенит» с 2013 по 2019 годы. В сезоне 2018/19 он выступал за «Олимпиакос» на правах аренды, сыграл в двух матчах чемпионата Греции и пропустил один гол.

«Газиантеп» в прошлом сезоне выступал во втором турецком дивизионе, где занял пятое место. В сезоне-2019/20 команда сыграет в высшей турецкой лиге.

Sports.ru

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Теги: Лодыгин
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