Франк Де Бур: почему мужчины и женщины должны одинаково зарабатывать в футболе? Это смешно

Бывший футболист сборной Голландии, а ныне главный тренер "Атланта Юнайтед" Франк де Бур поделился мнением о требованиях некоторых футболисток установить равную оплату в футболе для мужчин и женщин."Думаю, такие требования, это просто нелепо. Это похоже на теннис. Если финал чемпионат мира по футболу среди мужчин смотрели 500 млн человек, а женский финал — 100 млн, то разница есть. Это не одно и то же. Женщинам нужно платить столько, сколько они заслуживают. Не меньше, а просто то, что они действительно заслужили. Если женский футбол будет популярен так же, как и мужской, то они получат свое, потому что доходы от рекламы возрастут. Но сейчас это не так, так почему женщины должны получать наравне с мужчинами? Думаю, это смешно. Я этого не понимаю.Видимо, все началось с того, что женщинам платили меньше, особенно на должностях менеджеров. Они должны получать как и мужчины. Почему они должны зарабатывать меньше, если делают ту же самую работу? Думаю, это распространилось на теннис и футбол. Но в спорте все иначе", — сказал де Бур в интервью The Guardian.