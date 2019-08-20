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Касильяс надеется вернуться в футбол после инфаркта. В декабре он пройдет медицинский осмотр

Вратарь "Порту" Икер Касильяс по-прежнему надеется вернуться в большой футбол, информирует A Bola.

В мае у футболиста случился инфаркт на тренировке. В июле Касильяс вновь начал работать вместе с командой, однако затем стало известно, что новый сезон Икер проведет в качестве члена руководящего состава клуба.

Тем не менее Касильяс все еще хочет продолжать выступления в качестве футболиста. В декабре испанец пройдет контрольный медицинский осмотр, после которого станет ясно, сможет ли Икер вернуться на поле.

Sport24.ru


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Теги: Касильяс Порту
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