Касильяс надеется вернуться в футбол после инфаркта. В декабре он пройдет медицинский осмотр

Вратарь "Порту" Икер Касильяс по-прежнему надеется вернуться в большой футбол, информирует A Bola.В мае у футболиста случился инфаркт на тренировке. В июле Касильяс вновь начал работать вместе с командой, однако затем стало известно, что новый сезон Икер проведет в качестве члена руководящего состава клуба.Тем не менее Касильяс все еще хочет продолжать выступления в качестве футболиста. В декабре испанец пройдет контрольный медицинский осмотр, после которого станет ясно, сможет ли Икер вернуться на поле.