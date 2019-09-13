Экс-гендиректор "Андерлехта" арестован по делу о мошенничестве при трансферах

Бывший генеральный директор "Андерлехта" Херман ван Хольсбек был арестован утром накануне, 12 сентября, сообщает BBC.После задержания функционера допросили по делу о мошенничестве при осуществлении трансферов. Ван Хольсбек занимал пост генерального директора самого успешного клуба Бельгии на протяжении 15 лет и покинул его в прошлом году.Ранее стало известно об аресте агента ряда бельгийских футболистов Кристофа Хенротая и человека, сотрудничающего с ним. Агента и его партнёра подозревают в коррупции и отмывании денег при осуществлении трансферов. По информации следствия, Хенротай мог успешно заниматься мошенничеством сразу в нескольких сделках. Утверждалось, что задержание Хенротая связано с обысками в "Андерлехте" и Федерации футбола Бельгии, которые состоялись в конце апреля этого года.