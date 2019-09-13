Воспитанник московского "Спартака", нападающий Александр Прудников прокомментировал свой переход в белорусский клуб "Витебск".
"Я подписал контракт с белорусским «Витебском» на 3 месяца, до зимнего трансферного окна, а там уже будет видно. Контракт подписал как свободный агент. Чем привлек белорусский клуб? Ко мне был интерес от второго тренера клуба — Дениса Ковбы, с которым я играл в свое время в пражской "Спарте". Вариант того, что они согласились на 3 месяца, устроил нас всех. Не хотелось оставаться без дела, хочется позабивать и побегать, а там видно уже будет.
В принципе были еще различные варианты, но не было никакой конкретики и понимания. А здесь, в "Витебске", все понятно и ясно для меня. Есть возможность проявить себя и принести результат моему новому клубу", - цитирует Прудникова Sport24.ru.
Александр Прудников: контракт с "Витебском" на 3 месяца. Хочется позабивать и побегать, а там видно будет
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