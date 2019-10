Шовковский: если бы зависело только от меня, давно бы провел прощальный матч

View this post on Instagram

ПЛАНКА Работа над мышцами КОР Одно из базовых и невероятно важных упражнений для развития спортсмена Оказывает сильное влияние на его уверенность и способность вести борьбу в контактных видах спорта Кор включает в себя следующие мышечные группы: прямые мышцы живота, мышцы на ягодицах, бицепсы на бёдрах, косые мышцы, разгибатели в районе спины и некоторые друге, находящиеся в данной области... Мышцы кора более обширны, чем мышцы пресса. Эти группы тесно связаны между собой по функциям и положению