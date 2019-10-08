Шовковский: если бы зависело только от меня, давно бы провел прощальный матч

"Планка, работа над мышцами КОР — одно из базовых и невероятно важных упражнений для развития спортсмена. Оказывает сильное влияние на его уверенность и способность вести борьбу в контактных видах спорта. Кор включает в себя следующие мышечные группы: прямые мышцы живота, мышцы на ягодицах, бицепсы на бедрах, косые мышцы, разгибатели в районе спины и некоторые другие, находящиеся в данной области… Мышцы кора более обширны, чем мышцы пресса. Эти группы тесно связаны между собой по функциям и положению.
Планирую ли прощальный матч? Хороший вопрос… Я так отвечу: если бы все зависело только от меня, я давно его провел бы", — написал Шовковский.
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ПЛАНКА Работа над мышцами КОР Одно из базовых и невероятно важных упражнений для развития спортсмена Оказывает сильное влияние на его уверенность и способность вести борьбу в контактных видах спорта Кор включает в себя следующие мышечные группы: прямые мышцы живота, мышцы на ягодицах, бицепсы на бёдрах, косые мышцы, разгибатели в районе спины и некоторые друге, находящиеся в данной области... Мышцы кора более обширны, чем мышцы пресса. Эти группы тесно связаны между собой по функциям и положению