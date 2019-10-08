Теннисистка Иванович — Швайнштайгеру: поздравляю с невероятной карьерой, моя любовь

Сербская теннисистка Ана Иванович поддержала своего мужа, футболиста Бастиана Швайнштайгера, который 8 октября объявил о завершении карьеры."Чикаго Файр", за который 35-летний немец выступал последние 2,5 года, по итогам регулярного чемпионата MLS не пробился в плей-офф."Поздравляю с невероятной карьерой, моя любовь. Не могу дождаться, чтобы увидеть, какие приключения ждут в нашем будущем нашу потрясающую маленькую семью. Я безумно горда сегодня, мы любим тебя", — написала экс-первая ракетка мира.