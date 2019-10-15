Южная и Северная Корея сыграли друг против друга впервые за 29 лет

В эти минуты проходит матч квалификации азиатского отбора на чемпионат мира-2022 между Южной и Северной Кореей (0:0, второй тайм).Встреча проходит на стадионе имени Ким Ир Сена в Пхеньяне. Как сообщает южнокорейское новостное агентство Yonhap на стадионе отсутствуют болельщики. Игра не транслируется по ТВ в Южной Корее, власти Северной Кореи не пустили в страну южнокорейских болельщиков или журналистов.Данные о полном отсутствии болельщиков на стадионе предоставили чиновники Азиатской футбольной конфедерации. На игре присутствует президент ФИФА Джанни Инфантино.КНДР пообещала передать видеозапись матча южнокорейской делегации до ее отлета из страны в среду.Для футбольных команд Южной Кореи и КНДР сегодняшний матч стал первой встречей между собой за 29 лет.