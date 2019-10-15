Объявлен финальный список претендентов на награду Golden Boy - 2019

Стал известен список футболистов, которые вошли в число 20 претендентов на награду Golden Boy — 2019.Премия Golden Boy вручается ежегодно лучшему футболисту Европы не старше 21 года. Победитель определяется через голосование спортивных журналистов.Финальный список претендентов на награду Golden Boy — 2019 выглядит следующим образом:Маттейс Де Лигт ("Ювентус", Нидерланды)Альфонсо Дэвис ("Бавария", Канада)Джанлуиджи Доннарумма ("Милан", Италия)Ансу Фати ("Барселона", Испания)Фил Фоден ("Ман Сити", Англия)Маттео Гендузи ("Арсенал", Франция)Эрлинг Холанд ("РБ Зальцбург", Норвегия)Кай Хаверц ("Байер", Германия)Жоау Феликс ("Атлетико", Португалия)Деян Йовелич ("Айнтрахт", Сербия)Мойзе Кин ("Эвертон", Италия)Ли Кан Ин ("Валенсия", Южная Корея)Андрей Лунин ("Вальядолид", Украина)Дониэлл Мален ("ПСВ", Нидерланды)Мэйсон Маунт ("Челси", Англия)Родриго ("Реал", Бразилия)Джейдон Санчо ("Боруссия Д", Англия)Ферран Торрес ("Валенсия", Испания)Винисиус Жуниор ("Реал", Бразилия)Николо Дзаньоло ("Рома", Италия)