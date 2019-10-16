Сербский клуб взял на должность аналитика фаната, достигшего с ним успеха в футбольном менеджере

Клуб второго по рангу дивизиона Сербии "Бежания" пригласил на работу одного из своих фанатов.Андрей Павлович — любитель компьютерных игр. В популярном Football Manager он 10 раз подряд выиграл с "Бежанией" чемпионат страны, шесть раз завоевал Кубок Сербии и дошел до полуфинала Лиги чемпионов. В результате клуб предложил ему поработать в качестве аналитика."Я показал свои успехи в Football Manager и предположил, что смогу оказать клубу помощь. Я и не ожидал, что они свяжутся со мной. Мы провели дружелюбную беседу, и директор спросил, смогу ли я посетить субботний матч и посмотреть, как обстоят дела. Я не мог поверить в то, что происходит. Я был ошарашен. Они спросили, могу ли я поработать на клуб бесплатно, так как он испытывает финансовые проблемы.Я бы хотел начать карьеру в футболе, если мне предоставится такая возможность. Было бы отлично поработать в качестве скаута или аналитика. Это моя мечта на протяжении длительного времени, и иногда у меня неплохо получается. Сейчас мне не платят, но я работаю из-за любви к клубу и к своему занятию. Надеюсь, в будущем я буду получать деньги за то, что люблю делать", — приводит слова Павловича Sport Bible.