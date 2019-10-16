Гаскойн — об обвинениях в домогательстве: меня самого целовали 20 лет подряд!

Бывший полузащитник сборной Англии по футболу Пол Гаскойн на суде отверг обвинения в сексуальных домогательствах. В качестве аргумента Гаскойн привёл фотографии, на которых его целуют футболисты и фанаты, сообщает The Sun.Ранее стало известно, что Гаскойн поцеловал в поезде в губы некую девушку. Сам бывший футболист заявил, что сделал это из жалости, потому что женщину назвали толстой."Меня часто называли жирным ублюдком, когда я играл в футбол. Неприятно, когда 30 тысяч человек называют тебя жирным ублюдком.Я сел рядом с девушкой и сказал ей, что она вовсе не страшная и толстая, а красивая изнутри. После этого я поцеловал её в губы. Там не было никакого сексуального подтекста", — сказал Гаскойн.Также в качестве доказательства невиновности он предоставил фотографии, на которых его целуют другие футболисты и журналисты. В частности, суду были предоставлены фото с поцелуями от Руни и Марадоны."Меня постоянно целовали, получается, что ко мне домогались на протяжении 20 лет?!" — заключил Гаскойн.