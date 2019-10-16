Сборная США впервые за 34 года проиграла Канаде

В матче Лиги наций КОНКАКАФ сборная Канады обыграла национальную команду США со счётом 2:0. Встреча состоялась в Торонто на стадионе "Бимо Филд". Обслуживал матч ямайский арбитр Данеон Эстрадо Парчмент.Счёт был открыт на 63-й минуте. Автором забитого мяча стал Альфонсо Дэвис, которому ассистировал Скотт Арфилд. В компенсированное время преимущество канадской сборной увеличил Лукас Каваллини с передачи Джонатана Осорио.Таким образом, Канада обыграла США впервые за последние 34 года, прервав безвыигрышную серию из 17 матчей.Канада, набрав девять очков, лидирует в турнирной таблице группы А. США (3) — на втором месте, сыграв на один матч меньше.