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Ибрагимович не исключил, что завершит карьеру через месяц

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович не исключил, что в декабре 2019 года завершит карьеру.

"Знаете, в чем моя сила? Мне 38 лет, но у меня энтузиазм, как у ребенка. У меня огромное желание побеждать в каждом матче. Для меня победа — это все. Как я буду принимать решение о продлении контракта с "Гэлакси"? Мы соберемся на семейном совете и все обсудим. Пока мне сложно делать какие-то прогнозы.

Возможно, мне даже придется закончу карьеру. Чтобы ее продолжить, мне нужно будет найти что-то особенное, чтобы мой внутренний огонь продолжал полыхать. При этом я исключаю свое возвращение в "Мальме". Возможно, я вернусь в Италию, ведь это — мой второй дом", - цитирует Ибрагимовича Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне Ибрагимович провел 29 матчей в МЛС, забил 30 голов и сделал 7 результативных передач. Контракт шведа с "Гэлакси" истекает в декабре 2019 года.

"СЭ"


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Теги: Ибрагимович Лос-Анджелес Гэлакси
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