» » Ибрагимович: Гвардиола выходил из раздевалки, когда мы сталкивались лицом к лицу

Ибрагимович: Гвардиола выходил из раздевалки, когда мы сталкивались лицом к лицу

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович поделился воспоминаниями о работе под руководством Хосепа Гвардиолы.

"У меня никогда не было конфликтов с Гвардиолой. Проблемы были только с его стороны. Когда мы сталкивались лицом к лицу, он ждал, когда я пройду мимо него, а потом выходил из раздевалки. Как тренер он феноменален, но как человек…" - цитирует игрока La Gazzetta dello Sport.

"Чемпионат.сом"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Ибрагимович Гвардиола Лос-Анджелес Гэлакси
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

В Англии команда ушла с поля из-за расистских выкриков с трибун. Матч отменили
Ибрагимович: Гвардиола выходил из раздевалки, когда мы сталкивались лицом к лицу
Зидан рассказал, чего сейчас не хватает "Реалу"
Сарри: в концовке "Ювентус" допускал банальные ошибки
Бубнов: Тедеско сделал очень много изменений, но не сработало вообще ничего
Жена умершего экс-игрока "Зенита" выложила трогательное фото с мужем. Прошел месяц со дня его смерти
Жена тренера "Зенита" Семака извинилась за откровенность своей книги: наркотики, тюрьма, убийства 1
Куртуа прокомментировал поражение "Реала" от "Мальорки": это позор!
Радченко: "Ростов" будет биться за высокие места, но за чемпионство - вряд ли
В Берлине загорелся поезд с несколькими сотнями фанатов "Фрайбурга"
Автором официального гимна Евро-2020 стал Мартин Гаррикс
3-кратный чемпион России недоволен самым дорогим игроком "Спартака": Тиль совершенно не старался
Анчелотти: сегодня же позвоню Ибрагимовичу и позову его в "Наполи"
Состояние 17-летнего игрока "Рубина" Фомина после срочной госпитализации остается стабильно тяжелым
Экс-тренер сборной Италии признался, что вынужден выращивать оливки из-за отсутствия работы 1
Боярский: вместо "Ростова" мог быть кто угодно, "Зенит" и их бы обыграл 3
"Тамбов": шорт-листа тренеров у нас пока нет 1
Семак: хет-трик Дзюбы - это запоминающееся событие 1
Гол Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Болонью" 1
Мустафин: нам тяжело играть без нападающих
"Спартак" не пустил журналистов "СЭ" на матч с "Рубином", выдав им билеты на "Джокера" 13
Барриос: "Зенит" был сконцентрирован с первых минут и смог воспользоваться своими моментами
Пономарев: у "Ростова" все очень удачно складывалось, и команда стала почивать на лаврах 1
Карпин: в перерыве сказал: "пусть нам еще три забьют" 9
Фергюсон присутствовал на тренировке "Манчестер Юнайтед"
Семак: "Зениту" нужна конкуренция 1
Караваев: мой гол? Не думал, что Дзюба отдаст пас (видео) 3
М. Кержаков: видите, какой счёт? Что тут обсуждать? (видео)
Дзюба: футбольный век недолгий. Получаю удовольствие, кайфую 15
Карпин: полкоманды из сборных не вернулись. Первый тайм - избиение младенца 2
Все новости