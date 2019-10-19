Ибрагимович: Гвардиола выходил из раздевалки, когда мы сталкивались лицом к лицу

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович поделился воспоминаниями о работе под руководством Хосепа Гвардиолы."У меня никогда не было конфликтов с Гвардиолой. Проблемы были только с его стороны. Когда мы сталкивались лицом к лицу, он ждал, когда я пройду мимо него, а потом выходил из раздевалки. Как тренер он феноменален, но как человек…" - цитирует игрока La Gazzetta dello Sport.