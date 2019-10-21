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Коломойский хочет в следующем сезоне вернуть "Днепр"

Бывший владелец "Днепра" Игорь Коломойский прокомментировал, когда можно ожидать возвращение клуба в мир спорта.

По итогам сезона-2016/17 "Днепр" занял 11-е место в таблице и выбыл в первую лигу. Решением ФИФА за невыплату долгов клуб был переведен ещё ниже, во вторую лигу. Летом 2018 года "Днепр" официально потерял профессиональный статус за невыплату задолженности перед Хуанде Рамосом и его тренерским штабом. Ещё спустя год клуб не заявился в любительском чемпионате, таким образом прекратив своё существование.

"Когда увидим "Днепр" на поле? Я думаю, в следующем сезоне", — приводит слова Коломойского "Мой Город".

"Днепр" под руководством Рамоса, работавшего в клубе в 2010–2014 годах, становился вице-чемпионом Украины (сезон-2013/14) и участвовал в Лиге Европы. В 2015 году команда уже во главе с Мироном Маркевичем пробилась в финал Лиги Европы, где уступила "Севилье" (2:3).

"Чемпионат"


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Теги: Днепр УПЛ
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