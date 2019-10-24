"Лос-Анджелес" обыграл "Гэлакси" в плей-офф MLS, Ибрагимович забил гол

"Лос-Анджелес" стал вторым финалистом плей-офф Западной конференции MLS. В полуфинальном матче победители регулярного чемпионата у себя дома одолели "Лос-Анджелес Гэлакси" — 5:3.В составе победителей по дублю оформили Карлос Вела и Адама Диоманде, также на счету мексиканца голевая передача. Еще один гол забил Диего Росси. Лидер "Гэлакси" Златан Ибрагимович записал на свой счет гол и результативную передачу, также у гостей отличились Кристиан Павон и Рольф Фельтшер.В финале Западной конференции "Лос-Анджелес" сыграет против "Сиэтл Саундерз". В решающем матче Восточной конференции сойдутся "Атланта Юнайтед" и "Торонто".