Адвокат стал и.о. главного тренера "Фейеноорда"

Бывший наставник "Зенита" Дик Адвокат возглавил "Фейеноорд". 72-летний специалист будет работать в качестве исполняющего обязанности главного тренера клуба до конца текущего сезона, сообщает AD.nl.Адвокат на этом посту сменит Япа Стама, который подал в отставку после неудачного начала сезона. Стам возглавил "Фейеноорд" летом 2019 года. Клуб набрал 14 очков в 11 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Лидером соревнований в настоящее время является "Аякс".Адвокат уже работал в качестве и.о. главного тренера в "АЗ" и "Сандерленде". Английский клуб голландский специалист спас от вылета. Также он был главным тренером "ПСВ", "Глазго Рейнджерс", "Зенита", сборных Нидерландов, Южной Кореи, Бельгии, России и Сербии.