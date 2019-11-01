Полузащитник московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо вызван в сборную Парагвая на товарищеские матчи с Болгарией (14 ноября) и Саудовской Аравией (19 ноября).
29-летний Мельгарехо был включен в список 19 футболистов из зарубежных клубов, приглашенных в национальную команду.
Последний раз Мельгарехо вызывали в сборную Парагвая в марте 2019 года, но тогда из-за травмы бедра, полученной на тренировке, он сыграть не смог.
Последний раз хавбек играл за национальную команду в августе 2013 года. Всего за сборную Парагвая Мельгарехо провел два матча.
Sport24
Мельгарехо впервые с марта 2019 года вызван в сборную Парагвая
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