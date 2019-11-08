Жена Касильяса успешно прошла курс химиотерапии

Модель и журналистка Сара Карбонеро, являющаяся женой вратаря "Порту" Икера Касильяса, спустя почти шесть месяцев после постановки диагноза рак яичников успешно прошла курс химиотерапии, сообщает издание Hola.Карбонеро была выписана из больницы в мае после операции по удалению раковой опухоли. Сара не сделала никаких заявлений, подтверждающих эту информацию, однако недавно она намекнула на свое выздоровление в социальных сетях: девушка опубликовала фото букета цветов вместе с письмом, которое она получила от подруги и коллеги-журналистки Изабель Хименес. В письме было написано: "Я знала, что мне не придется ждать! Есть много поводов отпраздновать, подруга".Касильяс также опубликовал фотографию улыбающейся на улице Карбонеро с подписью: "День, чтобы быть очень счастливым!".