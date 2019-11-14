Дрогба отказался вернуться в "Челси" ради поста главы Федерации футбола Кот-д`Ивуара

Экс-нападающий "Челси" Дидье Дрогба объяснил, почему отказался стать тренером лондонцев. По словам 41-летнего ивуарийца, он хочет возглавить Федерацию футбола своей страны и уже выдвинул кандидатуру."Я лидер по натуре. Мои желания распространяются дальше, чем просто роль тренера. Тренер имеет влияние на свой клуб, а я хочу иметь влияние на целую нацию. Я хочу, чтобы мы переосмыслили футбол, чтобы мы могли развивали его. У Кот-д`Ивуара славное футбольное прошлое", — цитирует Дрогба Metro.Отметим, что Дидье известен напряженными отношениями с нынешним президентом ФФК Огюстеном Сиди Диалло.Дрогба выступал за "Челси" с 2004 по 2012 год. Всего за лондонский клуб он провел 381 матч, забил 164 гола и отдал 86 результативных передач. В составе синих Дидье выиграл 4 чемпионата и Лигу чемпионов-2011/12.За сборную Кот-д`Ивуара форвард провел 83 матча, забил 57 голов и отдал 11 голевых передач. Вместе с национальной командой дважды играл в финале Кубка Африканских наций.