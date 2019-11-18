Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка заявил, что национальной команде пригодился бы защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий. 30-летний футболист перестал вызываться в сборную Украины после переезда в Россию.
"Потеряла ли что-то сборная без Ракицкого? Конечно! Его незаменимый первый пас. У кого еще такие безукоризненно точные, словно управляемые лазерным лучом, пасы? Как бы мы сейчас хорошо ни играли, его все равно не хватает. Помимо того что Ракицкий великолепный футболист, он еще верный друг и замечательный человек", — цитирует Коноплянку Dynamo.kiev.ua со ссылкой на еженедельник "Футбол".
Коноплянка: как бы сборная Украины сейчас хорошо ни играла, Ракицкого все равно не хватает
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