Клюйверт: думаю, де Лигт немного сожалеет, что перешел в "Ювентус", а не в "Барселону"

Директор академии "Барселоны" Патрик Клюйверт считает, что защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт сожалеет о своем решении перейти в туринский клуб.Голландец перебрался в "старую синьору" летом этого года за 85 миллионов евро, несмотря на интерес каталонцев."Конечно, де Лигт — отличный защитник, но в итоге он выбрал "Ювентус". Я думаю, он немного сожалеет, но так и есть. Вы должны делать выбор в жизни, и иногда вы делаете хороший, а временами — плохой. Вы должны учиться на своих решениях", — цитирует Клюйверта Mundo Deportivo.В этом сезоне де Лигт провел за "Ювентус" 12 матчей во всех турнирах и забил один гол.