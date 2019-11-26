В СМИ утекла информация об обладателе "Золотого мяча" за 2019 год

Обладателем "Золотого мяча" по итогам 2019 года станет нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси.Издание Mundo Deportivo сообщает, что 32-летний футболист уже оповещен об этом представителями журнала France Football, который являтся организатором престижной премии.Сообщается, что главный редактор и один из журналистов France Football побывали в Барселоне, чтобы сообщить Месси о победе и взять у него интервью для журнала по этому поводу.В октябре France Football назвал 30 номинантов на "Золотой мяч". Церемония награждения состоится в следующий понедельник, 2 декабря, в Париже.