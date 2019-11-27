Фанаты "Мальме" возмущены решением Ибрагимовича стать совладельцем "Хаммарбю"

В среду 38-летний нападающий Златан Ибрагимович стал совладельцем клуба "Хаммарбю", и эта новость очень не понравилась болельщикам другой шведской команды "Мальме", ведь именно этот клуб воспитал футболиста.Представитель фан-движения «Мальме» Кавех Хозейнпур прокомментировал слова Ибрагимовича, который заявил, что поклонники "Мальме" будут за него рады."Я наблюдал за реакцией людей, никто не отнесся к этому хорошо. Все крайне критичны. Кто-то разочарован, кто-то зол, а кто-то считает этот поступок идиотским.Он, видимо, позабыл, что значит для "Мальме". И он немного неправильно понимает свою позицию, когда говорит, что мы будем счастливы за него.В Мальме никто не бегает в футболке "Лос-Анджелес Гэлакси" с фамилией "Ибрагимович" на спине", — цитирует Хозейнпура Fotbollskanalen.