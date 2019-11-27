Болельщики "Мальме" совершили акт вандализма в отношении статуи нападающего Златана Ибрагимовича, сообщает AD.nl.
На статую надели сиденье для унитаза, а голову обмотали мешком для мусора. Также болельщики вывесили плакат с надписью: "Перенесите эту статую в Стокгольм как можно скорее". Таким образом фанаты выразили недовольство тем фактом, что Златан стал совладельцем "Хаммарбю", хотя Ибрагимович является именно воспитанником "Мальме".
Статуя Ибрагимовича установлена возле стадиона "Мальме". Церемония открытия состоялась 8 октября.
Sport24
Болельщики "Мальме" осквернили статую Ибрагимовича, надев на нее сиденье для унитаза
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