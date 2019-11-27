Болельщики "Мальме" осквернили статую Ибрагимовича, надев на нее сиденье для унитаза

Болельщики "Мальме" совершили акт вандализма в отношении статуи нападающего Златана Ибрагимовича, сообщает AD.nl.На статую надели сиденье для унитаза, а голову обмотали мешком для мусора. Также болельщики вывесили плакат с надписью: "Перенесите эту статую в Стокгольм как можно скорее". Таким образом фанаты выразили недовольство тем фактом, что Златан стал совладельцем "Хаммарбю", хотя Ибрагимович является именно воспитанником "Мальме".Статуя Ибрагимовича установлена возле стадиона "Мальме". Церемония открытия состоялась 8 октября.