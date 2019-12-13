Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо прокомментировал завоевание шестого "Золотого мяча" аргентинцем Лионелем Месси.
"Я рад за Лео, ведь он мой друг и лицо "Барселоны". Тем не менее мне не нравятся постоянные сравнения его с другими великими игроками. Есть Марадона, есть Пеле, есть Роналдо. Не стоит постоянно искать лучшего игрока в истории.
Я не могу сказать, что Лео — лучший в истории, но он определённо является лучшим игроком своего поколения", — цитирует Роналдиньо AS.
Ранее Месси завоевал "Золотой мяч" в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. По количеству "Золотых мячей" аргентинец вышел на первое место, обогнав форварда туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.
"Чемпионат"
Роналдиньо: Месси — лучший игрок своего поколения, но не в истории
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