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Сборная Китая утвердила Ли Те в качестве главного тренера

Руководство Китайской футбольной ассоциации определилось с новым главным тренером. Им стал Ли Те, работавший с командой после отставки Марчелло Липпи в ноябре прошлого года. Об этом сообщается на официальном сайте CFA.

42-летний Ли Те известен по выступлению за "Эвертон" и "Шеффилд Юнайтед". На его счету 92 матча за сборную Китая и 6 голов.

В начале ноября сообщалось, что на пост главного тренера претендует бразилец Луис Фелипе Сколари.

Sport24


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Теги: Сборная Китая
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