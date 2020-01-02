Сборная Китая утвердила Ли Те в качестве главного тренера

Руководство Китайской футбольной ассоциации определилось с новым главным тренером. Им стал Ли Те, работавший с командой после отставки Марчелло Липпи в ноябре прошлого года. Об этом сообщается на официальном сайте CFA.42-летний Ли Те известен по выступлению за "Эвертон" и "Шеффилд Юнайтед". На его счету 92 матча за сборную Китая и 6 голов.В начале ноября сообщалось, что на пост главного тренера претендует бразилец Луис Фелипе Сколари.