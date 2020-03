Ксения Коваленко не поможет сборной России в матче с Косово

View this post on Instagram

Ксения Коваленко получила серьёзную травму колена перед матчем с Косово. ? Это большая потеря для сборной. Главный тренер Елена Фомина поддержала футболистку: «Очень жаль по-человечески, она только недавно оправилась от травмы позвоночника. Но зная её характер, не сомневаюсь, что Ксения сделает всё возможное для скорейшего восстановления» ? Желаем @kovalenko_ksenia11 много-много сил и здоровья. Возвращайся скорее! ?