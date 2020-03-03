Ксения Коваленко не поможет сборной России в матче с Косово

Футболистка не поможет национальной сборной в отборочном матче Евро с Косово.- Очень жаль по-человечески, она только недавно оправилась от травмы позвоночника. Но зная её характер, не сомневаюсь, что Ксения сделает всё возможное для скорейшего восстановления, - заявила главный тренер сборной Елена Фомина.