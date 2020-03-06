Роналдиньо был арестован в Парагвае из-за поддельного паспорта

Экс-футболист сборной Бразилии Роналдиньо был задержан в парагвайском отеле по приказу генпрокурора страны.

Фото: ТАСС

По информации AFP, Роналдиньо вместе со своим братом предъявили поддельные парагвайские паспорта в аэропорту Асунсьона.



После допроса Роналдиньо был отпущен, но через несколько часов его снова арестовали по личному запросу генпрокурора Парагвая.



Братья должны будут провести ночь в полицейском участке, а с утра будут вызваны на слушание по делу.



В Асунсьон Роналдиньо прилетел для участия в программе гуманитарной помощи детям и для презентации своей книги.



Напомним, что в 2005-м году Роналдиньо стал обладателем Золотого мяча, а в 2002-м в составе сборной Бразилии стал чемпионом мира.