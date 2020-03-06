По информации AFP, Роналдиньо вместе со своим братом предъявили поддельные парагвайские паспорта в аэропорту Асунсьона.
После допроса Роналдиньо был отпущен, но через несколько часов его снова арестовали по личному запросу генпрокурора Парагвая.
Братья должны будут провести ночь в полицейском участке, а с утра будут вызваны на слушание по делу.
В Асунсьон Роналдиньо прилетел для участия в программе гуманитарной помощи детям и для презентации своей книги.
Напомним, что в 2005-м году Роналдиньо стал обладателем Золотого мяча, а в 2002-м в составе сборной Бразилии стал чемпионом мира.
Роналдиньо был арестован в Парагвае из-за поддельного паспорта
Экс-футболист сборной Бразилии Роналдиньо был задержан в парагвайском отеле по приказу генпрокурора страны.
Фото: ТАСС
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