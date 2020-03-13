Зрители смогут посетить ответные матчи Кубка Белоруссии, несмотря на коронавирус

Белорусская федерация футбола сообщила, что болельщики смогут присутствовать на матча 1/4 финала Кубка Белоруссии, несмотря на угрозы заражения коронавирусом.



"14-го и 15-го марта ответные матчи 1/4 финала Кубка Республики Беларусь сезона 2019/20 пройдут в стандартном режиме и не будут закрытыми для болельщиков. Вместе с тем АБФФ продолжает пристально следить за эпидемиологической обстановкой в Беларуси и за ее пределами и при необходимости примет соответствующие меры предосторожности", - говорится в сообщении.



Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. На сегодняшний день известно и 5 тысяч человек, которые скончались. Более 70 тысяч смогли вылечиться.



Ранее были приостановлены матчи в АПЛ, Лиге 1, Серии А и Лиге 1. Также под угрозой находится чемпионат Европы-2020.