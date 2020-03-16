Жезуш, у которого обнаружили коронавирус: чувствую себя нормально

Главный тренер бразильского клуба "Фламенго" Жорже Жезуш подтвердил, что у него диагностировали коронавирус.
footballinside.net
"Это правда. Но я чувствую себя нормально. Также, как и вчера, позавчера, год и два года назад. У меня не симптомов, но результат оказался положительным. Примерно через 7 дней, если бог этого захочет, я смогу вернуться к нормальной жизни", - цитирует Жезуша Globo Esporte.

65-летний специалист возглавляет "Фламенго" с 2019 года. Осенью 2019 года он привел команду к победе в Кубке Либертадорес.


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Теги: Жезус Фламенго
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