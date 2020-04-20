Об этом сообщает "Прессбол". Он сменит на этом посту Сергея Гуренко, контракт которого был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
В текущем сезоне чемпионата Белоруссии после 5-ти туров динамовцы находятся на 12-й строчке таблицы, имея в активе 6 очков.
Последним местом работы Леонида Кучука был украинский "Рух". За свою тренерскую карьеру специалист успел поработать и в российских клубах - в московском "Локомотиве", в "Кубани" и в "Ростове".
Кучук сменит Гуренко на посту главного тренера минского "Динамо"
Белорусский тренер Леонид Кучук станет новым наставником минского "Динамо".
Фото: Football24.ua
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