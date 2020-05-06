Нидерланды проведут полноценный футбольный сезон 2020/21

Руководство Эредивизии может рассчитывать на проведение полноценного будущего сезона.

Фото: Террикон

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 6 мая объявил об ослаблении карантинных мер в стране.



По информации The Guardian, с 11 мая в Нидерландах разрешат заниматься гольфом и теннисом в развлекательных целях. Однако организованные спортивные мероприятия возобновятся лишь с 1 сентября.



Ранее все спортивные мероприятия были запрещены до 31 августа. Ослабление карантина позволит спортивным клубам планировать проведение командных видов спорта через 3 месяца.



Как ранее сообщал Football Orange, королевский футбольный союз Нидерландов досрочно завершил чемпионат страны по футболу. "Аякс", который лидировал в турнирной таблице, не назван чемпионом, а "Ден Хааг" и "Валвейк" не перешли в дивизион ниже. Такое решение было связано с пандемией коронавируса.



В Нидерландах общее количество случаев заражения - 41 319, умерло 5 204 человека.