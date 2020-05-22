Как сообщает Expressen, греческий клуб намерен расстаться со шведским футболистом из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Руководство ПАОКа хочет разгрузить зарплатную ведомость. 33-летний игрок является одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба.
Вернблум перешел в ПАОК в 2018 году. Ранее он выступал за ЦСКА.
ПАОК намерен досрочно расторгнуть контракт с Понтусом Вернблумом
Полузащитник ПАОКа Понтус Вернблум покинет греческий клуб.
Sportbox.ru
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