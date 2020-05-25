— Всегда была большая конкуренция между "Динамо" и "Спартаком". Болельщики очень были агрессивны в этих матчах, как и игроки. Думаю, после победы над "Спартаком" болельщики киевского "Динамо" приняли меня в свой лагерь, — рассказал Сёмин в эфире "Футбол 1".
В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов сезона 2008/2009 киевское "Динамо", под руководством Сёмина, дваждо обыграло "Спартак" (4:1; 4:1).
73-летний специалист возглавлял команду с 2007 по 2009, а также с 2010 по 2012 год.
В нынешнем сезоне Сёмин возглавляет "Локомотив", который ранее объявил, что не будет продлевать контракт со специалистом, истекающий 31 мая 2020 года. Новым тренером команды станет Марко Николич.
Сёмин: думаю, после победы над "Спартаком" болельщики киевского "Динамо" приняли меня в свой лагерь
Бывший наставник киевского "Динамо" Юрий Сёмин рассказал, когда болельщики клуба приняли его.
Фото: Rusfootball.info
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