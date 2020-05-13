Ирина Морозюк со слезами на глазах рассказала, что рассталась с мужем

Супруга полузащитника турецкого "Ризеспора" Николая Морозюка Ирина впервые рассказала о разводе с мужем.

- Мы расстались полгода назад. Связано ли это с тем, что он сейчас в Турции? На самом деле из-за этого.Уходили чувства? Отчасти да. И у него, и у меня. У кого-то больше. Он запустил процесс, а я его закончила.Было страшно и непривычно. У нас была такая сильная любовь, что мы не могли подумать, что когда-то такое произойдет. Но я считаю, что так лучше. Хоть и люблю его до сих пор, - сказала Ирина в видео YouTube-канала "Олицкая".Также Морозюк сказала, что ее муж не обделяет вниманием сына и проводит с ним время. Пара рассталась в октябре. Изначально они планировали взять паузу, однако затем решили разойтись окончательно.Также Ирина допускает, что будет с Николаем вновь. Более того она уверяет, что не виделась ни с кем после расставания с мужем. Сейчас девушка обратилась к услугам психолога, который помогает ей прожить этот непростой период.Ирина Морозюк часто радует своих подписчиков в инстаграме откровенными фотографиями и рассуждениями о любви.В феврале этого года Ирина Морозюк подверглась критике за исполнение гимна Украины в обнаженном виде. Видео также было опубликовано у нее в инстаграме.