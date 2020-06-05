Свернуть все/Развернуть все

Вагнер Лав: планирую сменить обстановку

Бразильский нападающий ЦСКА Вагнер Лав прокомментировал уход из "Кориантианса".
Фото: ТАСС
Ранее стало известно, что "Коринтианс" расторг контракт с 35-летним футболистом по соглашению сторон.

"Благодарю этот клуб и бога, который вернул меня сюда во второй раз.Был счастлив снова стать чемпионом. Спасибо за все моменты, прожитые в "Коринтиансе". Сейчас я планирую сменить обстановку", - цитирует игрока официальный сайт клуба.

Напомним, Вагнер Лав известен по выступлению за ЦСКА.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Вагнер Лав Коринтианс
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Гендиректор "Сочи" допустил, что регламент возобновления РПЛ потерпит некоторые изменения
"Вильярреал" заинтересован в возвращении защитника "МЮ" Эрика Байи
"Локомотив" работает над трансфером Баделя
Мужчины хотят из "Тамбова" в Нижний Новгород, "Химки" отказались от РПЛ. Что вообще творится?
"Ницца" договорилась с "Атлетико Паранаэнсе" о трансфере 22-летнего защитника
Вагнер Лав: планирую сменить обстановку
"Коринтианс" сообщил о расставании с Вагнером Лавом
Широков: не вижу, в чем "Спартак" прибавил при Тедеско 1
Матч между тульским "Арсеналом" и "Спартаком" пройдет со зрителями
"Спасибо вам за все". Семин обратился к болельщикам "Локомотива" 4
В чемпионате Италии будет разрешено 5 замен
Широков поддержал решение руководства "Локомотива" расстаться с Семиным 11
Мертенс в ближайшее время продлит контракт с "Наполи"
Нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес близок к уходу из клуба
"Тамбов" на постоянной основе может переехать в Нижний Новгород
Бабаев объяснил, откуда берутся слухи об интересе ЦСКА к разным игрокам
Главный тренер "Баварии" - о Вернере: "Челси" провернул качественную сделку 1
"Факел" объявил о продлении контракта с защитником Алексеем Соловьевым
Темников прокомментировал свои слова о зарплатах футболистов 5
36-летний Жирков может продлить контракт с "Зенитом" 9
"Краснодар" не планирует расставаться с голкипером Адамовым, которым интересуется "Локо"
Карпин - о возобновлении РПЛ: как будут реагировать связки и сухожилия футболистов - непонятно 2
"Я не стал бы советовать действующему футболисту делать каминг-аут". Кроос - о геях в футболе 1
Медведев - о бесплатном показе матчей: даже 300 рублей подписки - это существенная сумма 1
РПЛ опубликовала итоги сегодняшнего общего собрания клубов 2
"Динамо" признано чемпионом молодежного первенства
"Краснодар" и "Сочи" пустят зрителей на стадионы не ранее 21 июня
Названы возможные даты и соперники "Динамо" в товарищеских матчах до рестарта РПЛ
Команды могут заработать техническое поражение, если в их клубе будут обнаружены зараженные коронавирусом 2
Оставшиеся матчи РПЛ текущего сезона могут показать по ТВ бесплатно 5
Все новости