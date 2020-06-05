Ранее стало известно, что "Коринтианс" расторг контракт с 35-летним футболистом по соглашению сторон.
"Благодарю этот клуб и бога, который вернул меня сюда во второй раз.Был счастлив снова стать чемпионом. Спасибо за все моменты, прожитые в "Коринтиансе". Сейчас я планирую сменить обстановку", - цитирует игрока официальный сайт клуба.
Напомним, Вагнер Лав известен по выступлению за ЦСКА.
Вагнер Лав: планирую сменить обстановку
Бразильский нападающий ЦСКА Вагнер Лав прокомментировал уход из "Кориантианса".
Фото: ТАСС
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