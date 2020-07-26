"Луческу себя исчерпал. Клуб вырос, пошёл вверх, а Мирча остался на прежнем уровне.
Луческу дважды просился обратно и дважды получил отказ. Это было решение президента и откатывать его он не собирался" - заявил Палкин в эфире "Украина 24"
Напомним, Луческу с 2004 по 2016 год возглавлял "Шахтер". Донецкий клуб является принципиальным соперником "Динамо". После "Шахтера" румынский специалист возглавил "Зенит" и сборную Турции.
"Динамо" в минувшем сезоне заняло второе место в турнирной таблице чемпионата Украины.
Гендиректор "Шахтёра": Луческу дважды просился обратно и дважды получил отказ
Сергей Палкин, генеральный директор донецкого "Шахтёра", прокомментировал назначение на пост главного тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу.
Фото: ФК "Шахтер"
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