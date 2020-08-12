Напомним, в стране уже несколько дней продолжаются беспорядки на фоне выборов президента. Уже более 5 тысяч человек задержано, более 200 поступили в медучреждения с ранениями различной степени тяжести.
В текущем сезоне чемпионата Белоруссии Сарока провел 5 матчей и забил 2 мяча.
Источник: by.tribuna.com
Задержан нападающий БАТЭ Сарока
Нападающий БАТЭ Антон Сарока задержан правоохранительными органами Белоруссии.
Фото: football.by
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!