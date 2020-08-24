Сообщается, что у футболиста есть предложения от турецкого "Бешикташа". Также есть вероятность, что Балотелли отправится играть в "Лос-Анджелес Гэлакси".
В прошлом сезоне Балотелли выступал за "Брешию". В СМИ сообщалось, что после конфликта с руководством футболист покинет клуб.
Балотелли может продолжить карьеру в чемпионате Турции или США
Итальянский форвард Марио Балотелли находится в поиске нового клуба.
Global Look Press
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