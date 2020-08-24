Балотелли может продолжить карьеру в чемпионате Турции или США

Итальянский форвард Марио Балотелли находится в поиске нового клуба.

Global Look Press

Сообщается, что у футболиста есть предложения от турецкого "Бешикташа". Также есть вероятность, что Балотелли отправится играть в "Лос-Анджелес Гэлакси".



В прошлом сезоне Балотелли выступал за "Брешию". В СМИ сообщалось, что после конфликта с руководством футболист покинет клуб.