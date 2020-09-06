Произошло это в товарищеском матче против "Арминии" (1:1). Роббен является воспитанником "Гронингена". За голландский клуб до возвращения полузащитник выступал с 2000 по 2002 год. За это время он провел 46 матчей и забил 8 голов. Из "Гронингена" Роббен перешел в "ПСВ".
Помимо голландских клубов 36-летний футболист также поиграл в "Челси", мадридском "Реале" и "Баварии".
Источник: Sport24
Роббен забил первый гол после возвращения в "Гронинген"
Полузащитник Арьен Роббен забил первый гол за "Гронинген" после возвращения в голландский клуб.
Фото: ФК "Гронинген"
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