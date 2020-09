"Сначала мы — герои, а затем — козлы отпущения". Ловрен обратился к прессе после поражения от Франции

View this post on Instagram

Tesko je nesto pametno napisat u ne bas bajnim trenucima, proci ce i ovo, izaci cemo jos jaci, jer vjerujem u ovu ekipu. Pokazali smo vise nego protiv Portugala, ali opet nedovoljno dobro da bi pobijedili. Prihvatit cemo kritike, ali dragi mediji nema potrebe dolijevati ulje na vatru. Jedan dan smo vam junaci dok drugi dan pis?ate po nama. Ljudi smo, a to znaci da svi ponekad grijesimo. Momci zajedno prolazimo kroz ovo kratko nevrijeme, ne osvrcimo se na proslost, gledajmo prema naprijed sa uzdignutom glavom, jer na kraju ce biti sve kako treba. Iznad svih HRVATSKA! ??????