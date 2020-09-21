Бразильский клуб объявил о семи случаях заражения коронавирусом. Положительные тесты сдали Маурисио Исла, Матеузиньо, Филипе Луис, Майкл, Бруно Энрике, Витиньо и Диего.
Напомним, что Витиньо с 2013 по 2018 год выступал за ЦСКА, за который провел 84 матча и забил 19 мячей.
Источник: Globo Esporte
Источник: бывший игрок ЦСКА Витиньо заразился коронавирусом
Нападающий "Фламенго" Витиньо заразился коронавирусом.
Фото: ПФК ЦСКА
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