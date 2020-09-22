- Уход из "Мариуполя"? Понимал, что нужно пытаться уходить в другой клуб, чтобы свой прежний уровень вернуть. Пусть это и была Россия, для меня она врагом считается. Но на тот период я поехал именно за футболом. Поехал бы в Россию сейчас? Нет, - сказал Бутко в видео YouTube-канала Do Best!
29-летний Бутко выступал за "Амкар" с зимы 2015 по лето 2016 года. Футболист - воспитанник донецкого "Шахтера", но во время карьеры, помимо "Амкара", выступал на правах аренды за "Волынь", "Ильичёвец" и "Лех". Привлекается к играм за основной состав украинского клуба с 2008 года. В нынешнем сезоне чемпионата Украины на поле не выходил.
Экс-защитник "Амкара" Бутко: для меня Россия врагом считается. Поехал туда, чтобы вернуть прежний уровень
Украинский защитник донецкого "Шахтера" Богдан Бутко рассказал, почему поехал играть в российский "Амкар" в 2015 году.
Фото: ФК "Амкар"
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