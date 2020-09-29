Как сообщает источник, португалец близок к переходу в "Кайсериспор". Информацию подтвердил президент турецкого клуба Берна Гезбаши. Стороны достигли договоренности с 34-летним хавбеком о контракте, по которому за сезон Фернандеш заработает 750 тыс. евро.
Ранее в чемпионате Турции полузащитник выступал за "Бешикташ". Последним клубом Фернандеша был "Краснодар", который он покинул в июле этого года.
Источник: TRT Spor
Экс-полузащитник "Локомотива" и "Краснодара" Фернандеш перейдет в турецкий "Кайсериспор"
Полузащитник Мануэл Фернандеш, ранее выступавший за "Локомотив" и "Краснодар" продолжит карьеру в Турции.
Фото: ФК "Краснодар"
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