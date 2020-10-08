Руни и Фердинанд могут провести боксерский бой

Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что хотел бы организовать боксёрский бой между двумя бывшими игроками сборной Англии Уэйном Руни и Рио Фердинандом.

Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"

"Я очень хочу организовать поединок между Уэйном Руни и Рио Фердинандом на стадионе "Олд Траффорд" в благотворительных целях" - сказал Хирн.



Отметим, что в "инстаграме" Рио Фердинанда регулярно появляются видео с его тренировками из спортивного зала.



Руни и Фердинанд вместе играли за "Манчестер Юнайтед" с 2004 по 2014 год. За это время в составе "красных дьяволов" футболисты 5 раз становились чемпионами Англии, а также выиграли Лигу чемпионов сезона-2007/2008.



Источник: talkSPORT