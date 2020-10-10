Шевченко - о сборной Украины: мы уступаем лучшим командам мира - у них есть огромная скамейка

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказал мнение об уровне своей команды.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением об уровне своих игроков.



- Мы уступаем лучшим командам мира, у них есть огромная скамейка, есть их чемпионаты, которые им помогают. Но у нас есть душа, у нас есть воля, у нас есть желание расти, - цитирует Шевченко официальный твиттер УЕФА.