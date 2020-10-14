Месси вступил в перепалку с тренером Боливии, послав его

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после игры с Боливией (2:1), вступив в конфликт с несколькими представителями соперника.
Фото: Getty Images
Аргентинцы обыграли Боливию впервые с 2005 года. Текущий матч состоялся в рамках квалификации к чемпионату мира.

Наставник сборной Боливии Лукас Нава кричал весь матч, что не понравилось Месси. Не сообщается, что именно произносил тренер, однако некоторые источники уверены, что наставник затронул мать аргентинца. Месси ответил ему следующим образом: "иди на ### [хрен], что с тобой, лысый? Ты кричал всю игру, засранец".


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Теги: Сборная Аргентины Сборная Боливии Месси
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