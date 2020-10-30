Чемпионат Исландии досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. "Валюр" признан чемпионом

Футбольная ассоциация Исландии приняла решение досрочно завершить чемпионат и Кубок страны из-за пандемии коронавируса.

Фото: ФК "Валюр"

В чемпионате Исландии сыграно 18 туров из 22. Лидером являлся "Валюр", поэтому он был признан чемпионом. Таким образом, команда в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги чемпионов. 2-ю и 3-ю строчку заняли "Хафнарфьордюр" и "Брейдаблик" соответственно. Эти два клуба примут участие в Лиге Европы.



Источник: сайт Футбольной ассоциации Исландии